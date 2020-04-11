Білорусь відмовилася від російських тестів на коронавірус

"У нас велися переговори з двома російськими компаніями з придбання ще 30 тисяч тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тисяч тестів ми отримали з інших країн", - заявив Макей.

Він також додав, що раніше Росія вже передавала Білорусі 10 тисяч тестів.

У Білорусі кількість заражених коронавірусом наближається до 2 тисяч, зареєстровано 19 смертей.

Нагадаємо, Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус.