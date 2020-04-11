Белорусь отказалась от российских тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью белорусскому порталу tut.by, что нет необходимост закупать у России тест-системы для диагностики коронавируса, сообщает УНН.
"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран", - заявил Макей.
Он также добавил, что ранее Россия уже передавала Белоруси 10 тысяч тестов.
В Белоруси число заразившихся коронавирусом приближается к 2 тысячам, зарегистрировано 19 смертей.
Напомним, Беларусь просит ЕС о помощи из-за коронавируса.