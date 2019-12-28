Оперативна реакція голови Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Завдяки оперативній реакції міністра юстиції Дениса малюська рейдерську атаку на ПАТ "Київметробуд" вдалося відбити. У Держреєстрі юридичних осіб генеральним директором підприємства знову значиться обраний на законних підставах Василь Кобіль, передає УНН.
Нагадаємо, 17 грудня рейдери, пов'язані зі скандальним екс-главою "Укрбуду" Максимом Мікітасов, провели фіктивне збори наглядової ради "Київметробуду", де оголосили свого ставленика Олександра Метелиці новим керівником компанії.
Суд заборонив вносити зміни до гендиректора компанії, проте Мікітасов через своїх тіньових нотаріусів вдалося в обхід рішення суду внести зміни до Держреєстру. Таким чином екс-глава "Укрбуду" спробував отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд", виділених для будівництва метро на Виноградар.
Тільки оперативне реагування міністра юстиції Дениса малюська не дозволила рейдерам вкрасти у киян цю величезну суму. Він скликав при Мін'юсті антирейдерську комісію, яка, незважаючи на святковий час і тиск ззовні, виважено розглянула питання "Київметробуду". І винесла справедливе рішення - скасувати рішення незаконних зборів наглядової ради компанії і відновити на посаді законно обраного директора Василя кобилу.
Крім того, Денис малюська пообіцяв і далі боротися з рейдерством і скасовувати незаконні реєстраційні дії в будь-який час, "якщо знадобиться - і в новорічну ніч".