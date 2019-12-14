ООН заявила про порушення прав людини під час протестів в Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, під час антиурядових протестів у Чилі сили правопорядку застосовували насильство щодо учасників маніфестацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Вони наносили їм травми, застосовували тортури, ґвалтували, жорстоко поводилися і вбивали демонстрантів, йдеться в звіті організації, поширеному 13 грудня в Женеві.
"Слід з повною підставою вважати, що починаючи з 18 жовтня відбувалися численні порушення прав людини", - вказують автори документа, складеного на підставі, в числі інших даних, майже 300 інтерв'ю з жертвами насильства і поліцейськими.
Згідно з цією інформацією, чилійські поліцейські і військові несуть пряму відповідальність за вбивство щонайменше чотирьох людей. В цілому під час протестів в жовтні і листопаді загинули 26 осіб.
У звіті вказується, що поліція не робила різниці між мирними й агресивними демонстрантами і невідповідним чином застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі, внаслідок чого, зокрема, близько 350 осіб отримали травми очей. Вогнепальні поранення отримали більше 50 осіб. В цілому під час протестів було поранено більше 4 тисяч чоловік. Організація також розкритикувала велике число затримань.
Нагадаємо, антиурядові протести в Чилі почалися в середині жовтня. Зокрема, демонстранти закликають до проведення пенсійної і конституційної реформ, а також до радикальних реформ чилійської економічної системи. Через масові заворушення конференція ООН з питань клімату була перенесена з Чилі в Іспанію.