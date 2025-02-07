ООН закликає зупинити кровопролиття в ДР Конго

Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.

З початку січня 2025 року понад 3000 людей було вбито і 700 000 вимушено переміщено через військові дії у у Демократичній Республіці Конго та просування підтримуваних Руандою повстанців М23. Передає УНН із посиланням на Africanews. Нещодавнє захоплення у ДР Конго міста Гома повстанцями М23 відкриває нову главу в десятирічному конфлікті на сході Конго, а загострення гуманітарної кризи в регіоні призвело до подальшого переміщення сотень тисяч людей. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на самітах Східноафриканського співтовариства, Співтовариства розвитку півдня Африки і Ради миру і безпеки Африканського союзу, закликав до негайного припинення бойових дій. Заглушіть зброю, зупиніть ескалацію. Ми перебуваємо на критичному етапі, і настав час об’єднатися заради миру – сказав Гутерріш. Також Генсек ООН передав чітке повідомлення: "Поважайте суверенітет і цілісність ДР Конго. Військового рішення немає". Що відбувається у ДР Конго Збройне протистояння між урядовими силами Конго та M23 триває з початку року. М83 - "Рух 23 березня" - конголезьке повстанське угруповання, представляє інтереси етнічної меншини тутсі. У понеділок повстанці М23 оголосили про нібито припинення вогню з гуманітарних міркувань після прохань про безпечний прохід допомоги та надання допомоги сотням тисяч переміщених осіб. Однак конголезький уряд назвав оголошене перемир'я "неправдивим повідомленням", в той же час ООН відзначила повідомлення про важкі бої з конголезькими силами в багатому на корисні копалини регіоні. У вівторок, через тиждень після того, як повстанці М23 взяли під контроль місто Гома, працівники Червоного Хреста продовжили масові поховання. За даними урядових джерел, з початку січня понад 3000 людей було вбито: міністр внутрішніх справ Конго Жакмен Шабані заявив, що було поховано 2 000 жертв. ВООЗ скоригувала офіційну кількість загиблих. Також 700 000 осіб вимушено переміщено. Україна засудила захоплення повстанцями міста Гома в Конго та готова надати допомогу