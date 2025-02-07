ООН призывает остановить кровопролитие в ДР Конго
Киев • УНН
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.
С начала января 2025 года более 3000 человек были убиты и 700 000 вынужденно перемещены из-за военных действий в в Демократической Республике Конго и продвижения поддерживаемых Руандой повстанцев М23.
Передает УНН со ссылкой на Africanews.
Недавний захват в ДР Конго города Гома повстанцами М23 открывает новую главу в десятилетнем конфликте на востоке Конго, а обострение гуманитарного кризиса в регионе привело к дальнейшему перемещению сотен тысяч людей.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на саммитах Восточноафриканского сообщества, Сообщества развития юга Африки и Совета мира и безопасности Африканского союза, призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Заглушите оружие, остановите эскалацию. Мы находимся на критическом этапе, и пришло время объединиться ради мира
Также Генсек ООН передал четкое сообщение: «Уважайте суверенитет и целостность ДР Конго. Военного решения нет».
Что происходит в ДР Конго
Вооруженное противостояние между правительственными силами Конго и M23 продолжается с начала года.
М83 - «Движение 23 марта» - конголезская повстанческая группировка, представляет интересы этнического меньшинства тутси.
В понедельник повстанцы М23 объявили о якобы прекращении огня по гуманитарным соображениям после просьб о безопасном проходе помощи и оказании помощи сотням тысяч перемещенных лиц.
Однако конголезское правительство назвало объявленное перемирие «ложным сообщением», в то же время ООН отметила сообщения о тяжелых боях с конголезскими силами в богатом полезными ископаемыми регионе.
Во вторник, через неделю после того, как повстанцы М23 взяли под контроль город Гома, работники Красного Креста продолжили массовые захоронения.
По данным правительственных источников, с начала января более 3000 человек были убиты: министр внутренних дел Конго Жакмен Шабани заявил, что было похоронено 2 000 жертв. ВОЗ скорректировала официальное количество погибших. Также 700 000 человек вынужденно перемещены.
Украина осудила захват повстанцами города Гома в Конго и готова оказать помощь27.01.25, 22:57 • 62568 просмотров