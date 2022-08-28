ОК «Південь»: в корабельному угрупованні ворожого флоту напоготові 20 «Калібрів»
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 3 ракетоносії – 2 надводних і 1 підводних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування «Південь».
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«Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові зо два десятки ракет типу «Калібр», — йдеться у повідомленні.
Тож, ворог продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації.
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