ОК «Юг»: в корабельной группировке вражеского флота напоготове 20 «Калибров»

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«Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега, но 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове два десятка ракет типа «Калибр», — говорится в сообщении.

Итак, враг продолжает держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

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