ОК «Юг»: в корабельной группировке вражеского флота напоготове 20 «Калибров»
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 3 ракетоносителя – 2 надводных и 1 подводных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование «Юг».
Цитата
«Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега, но 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове два десятка ракет типа «Калибр», — говорится в сообщении.
Итак, враг продолжает держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Склады БК, гаубица и бронированные авто: «демилитаризовали» ВСУ у рашистов на юге.