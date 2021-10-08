Одеський завод "Оріон" продали на аукціоні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні на аукціоні, який провело регіональне відділення Фонду держмайна України, були продані недобудовані корпуси Одеського заводу "Оріон". Про це повідомили у Фонді держмайна України в Одеській області, передає УНН.
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В аукціоні взяли участь 6 учасників. У підсумку ціна зросла з 10,5 до 27 млн грн. Територія, на якій розташовані корпуси, займає 18 098,8 кв.м. На ній розташовані два недобудованих об'єкти. Відстань до центру - 6,5 км.
Завод "Оріон" за радянських часів виробляв холодильне обладнання. Його нові цехи, будівництво яких почалося в 1980-х, повинні були забезпечити виробництво більше мільйона компресорів на рік. Однак будівництво було заморожено. Останнім часом недобудовані цехи стали майданчиком для ігор в пейнтбол та інших екстремальних розваг.
Нагадаємо, два тижні тому ФДМУ продав винзавод в елітному районі Одеси.