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17:42 • 105424 просмотра

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Одесский завод “Орион” продали на аукционе

Одесский завод “Орион” продали на аукционе

Киев  •  УНН

 • 32729 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня на аукционе, который провело региональное отделение фонда госимущества Украины, были проданы недостроенные корпуса одесского завода “Орион”. Об этом сообщили в Фонде госимущества Украины в Одесской области, передает УНН.

Детали

В аукционе приняли участие 6 участников. В итоге цена выросла с 10,5 до 27 млн грн. Территория, на которой расположены корпуса, занимает 18 098,8 кв.м. На ней расположены два недостроенных объекта. Расстояние до центра — 6,5 км.

Завод “Орион” в советское время производил холодильное оборудование. Его новые цеха, строительство которых началось в 1980-х, должны были обеспечить производство более миллиона компрессоров в год. Однако строительство было заморожено. В последнее время недостроенные цеха стали площадкой для игр в пейнтбол и прочих экстремальных развлечений.

Напомним, 2 недели назад ФГИУ продал винзавод в элитном районе Одессы. 

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