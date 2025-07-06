Обстріли Донеччини 6 липня: 5 людей загинуло, зруйновано інфраструктуру
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Донецької області 6 липня загинули 5 людей, одна отримала поранення. Костянтинівка зазнала авіаударів та ракетного обстрілу, Дружківка – атаки FPV-дроном.
Внаслідок російських обстрілів Донецької області 6 липня загинули 5 людей, одна отримала поранення. Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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Двох авіаударів зазнала Костянтинівка та ракетного обстрілу — там 4 людини загинули і 1 поранена. Було пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адміністративну будівлю, автомобілі і 5 ліній електропередач.
У Дружківці росіяни FPV-дроном вбили людину і пошкодили техніку. Філашкін закликав цивільне населення терміново евакуюватися.
Нагадаємо
На Донеччині російські війська намагаються прориватися на двох напрямках - на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки, а також на захід до кордонів Дніпропетровської області.