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Обстріли Донеччини 6 липня: 5 людей загинуло, зруйновано інфраструктуру

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 6 липня загинули 5 людей, одна отримала поранення. Костянтинівка зазнала авіаударів та ракетного обстрілу, Дружківка – атаки FPV-дроном.

Обстріли Донеччини 6 липня: 5 людей загинуло, зруйновано інфраструктуру

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 6 липня загинули 5 людей, одна отримала поранення. Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Двох авіаударів зазнала Костянтинівка та ракетного обстрілу — там 4 людини загинули і 1 поранена. Було пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адміністративну будівлю, автомобілі і 5 ліній електропередач.

У Дружківці росіяни FPV-дроном вбили людину і пошкодили техніку. Філашкін закликав цивільне населення терміново евакуюватися.

Нагадаємо

На Донеччині російські війська намагаються прориватися на двох напрямках - на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки, а також на захід до кордонів Дніпропетровської області.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область
Дніпропетровська область
Костянтинівка
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