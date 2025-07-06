Обстрелы Донетчины 6 июля: 5 человек погибли, разрушена инфраструктура

В результате российских обстрелов Донецкой области 6 июля погибли 5 человек, один получил ранения. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Двум авиаударам подверглась Константиновка и ракетному обстрелу — там 4 человека погибли и 1 ранен. Было повреждено 14 частных домов, 4 многоэтажки, административное здание, автомобили и 5 линий электропередач.

В Дружковке россияне FPV-дроном убили человека и повредили технику. Филашкин призвал гражданское население срочно эвакуироваться.

Напомним

В Донецкой области российские войска пытаются прорваться на двух направлениях - к северу от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки, а также к западу к границам Днепропетровской области.