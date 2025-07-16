"Ними непросто користуватися": Скібіцький про далекобійні ракети Tomahawk

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядав можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Генерал-майор, заступник голови Служби військової розвідки України Вадим Скібіцький пояснив, що є нюанси використання такої зброї.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "The Guardian".

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Вадим Скібіцький наголосив, що Україна вдячна за військову допомогу США та відкрив завісу щодо постачання далекобійних ракет Tomahawk.

Tomahawk - це високоточні крилаті ракети, які мають дальність ураження 1600 км, тому здатні уразити міста вглиб росії. Попередні запити України на отримання Tomahawk були відхилені адміністрацією Байдена. Такі далекобійні ракети в Україні доволі важко розгорнути.

Ними непросто користуватися. Основними пусковими установками є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає жодних стратегічних бомбардувальників - пояснив Скібіцький.

Генерал-майор підтвердив, що очільники країн Трам і Зеленський обговорювали передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, однак жодної домовленості досягнуто не було.

Під час однієї з телефонних розмов Трамп запитав Зеленського, чи можуть ЗСУ завдати удару по москві та санкт-петербургу. Президент України відповів, що Київ піде на це, якщо отримає необхідну зброю. Пізніше Трамп заявив, що Україна не повинна атакувати москву.

Крім того, військовий зазначив, що тривають переговори щодо обмежень на використання ракет американських ракет ATACMS з дальністю польоту 300 км.

Нагадаємо

УНН раніше писав, що президент США Дональд Трамп погодився надати Україні п’ять систем ППО "Patriot" замість двох.