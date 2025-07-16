«Ими непросто пользоваться»: Скибицкий о дальнобойных ракетах Tomahawk

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Генерал-майор, заместитель главы Службы военной разведки Украины Вадим Скибицкий объяснил, что есть нюансы использования такого оружия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на "The Guardian".

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Вадим Скибицкий подчеркнул, что Украина благодарна за военную помощь США и приоткрыл завесу относительно поставок дальнобойных ракет Tomahawk.

Tomahawk - это высокоточные крылатые ракеты, имеющие дальность поражения 1600 км, поэтому способны поразить города вглубь России. Предыдущие запросы Украины на получение Tomahawk были отклонены администрацией Байдена. Такие дальнобойные ракеты в Украине довольно трудно развернуть.

Ими непросто пользоваться. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет никаких стратегических бомбардировщиков - пояснил Скибицкий.

Генерал-майор подтвердил, что главы стран Трамп и Зеленский обсуждали передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако никакой договоренности достигнуто не было.

Во время одного из телефонных разговоров Трамп спросил Зеленского, могут ли ВСУ нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу. Президент Украины ответил, что Киев пойдет на это, если получит необходимое оружие. Позже Трамп заявил, что Украина не должна атаковать Москву.

Кроме того, военный отметил, что продолжаются переговоры относительно ограничений на использование ракет американских ракет ATACMS с дальностью полета 300 км.

Напомним

УНН ранее писал, что президент США Дональд Трамп согласился предоставить Украине пять систем ПВО "Patriot" вместо двух.