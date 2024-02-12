Новообраний президент Фінляндії заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з путіним

Новий президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що наразі не бачить сенсу у зустрічі зі своїм російським колегою володимиром путіним. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Досить очевидно, що важко вести будь-який політичний діалог із путіним, поки росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу будь-якого зв'язку ні з ним, ні з російським політичним керівництвом у найближчому майбутньому

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Крім того, новий президент виокремив три основні чинники, що забезпечують безпеку Фінляндії. За його словами, передусім - це сильна оборона в рамках Північноатлантичного союзу.

Наші витрати на оборону цього року становлять 2,3% від ВВП. По-друге, наше членство в НАТО та ЄС. І, по-третє, наша угода про співпрацю в галузі оборони зі США. США - наш дуже близький союзник. І я передбачаю і вірю, що альянс збережеться,