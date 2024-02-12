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Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным

Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 10:20  •  4898 просмотра

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Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.

Новый президент Финляндии Александр Стубб отметил, что пока не видит смысла во встрече со своим российским коллегой владимиром путиным. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Достаточно очевидно, что трудно вести какой-либо политический диалог с путиным, пока россия ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому я не вижу какой-либо связи ни с ним, ни с российским политическим руководством в ближайшем будущем

- сказал Стубб.

Детали

Кроме того, новый президент выделил три основных фактора, обеспечивающих безопасность Финляндии. По его словам, прежде всего - это сильная оборона в рамках Североатлантического союза.

Наши расходы на оборону в этом году составляют 2,3% от ВВП. Во-вторых, наше членство в НАТО и ЕС. И, в-третьих, наше соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. США - наш очень близкий союзник. И я предполагаю и верю, что альянс сохранится,

- отметил политик.

Напомним

Новым президентом Финляндской Республики избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубба, получивший поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонент Пекка Хаависто получил 48,4% голосов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Новообраний президент Фінляндії заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з путіним
Finland's newly elected president says he sees no point in meeting with Putin
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Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным

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