Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным
Киев • УНН
Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.
Новый президент Финляндии Александр Стубб отметил, что пока не видит смысла во встрече со своим российским коллегой владимиром путиным. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Достаточно очевидно, что трудно вести какой-либо политический диалог с путиным, пока россия ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому я не вижу какой-либо связи ни с ним, ни с российским политическим руководством в ближайшем будущем
Детали
Кроме того, новый президент выделил три основных фактора, обеспечивающих безопасность Финляндии. По его словам, прежде всего - это сильная оборона в рамках Североатлантического союза.
Наши расходы на оборону в этом году составляют 2,3% от ВВП. Во-вторых, наше членство в НАТО и ЕС. И, в-третьих, наше соглашение о сотрудничестве в области обороны с США. США - наш очень близкий союзник. И я предполагаю и верю, что альянс сохранится,
Напомним
Новым президентом Финляндской Республики избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубба, получивший поддержку 51,6% избирателей, тогда как его оппонент Пекка Хаависто получил 48,4% голосов.
Новоизбранный президент Финляндии заявил, что не видит смысла встречаться с путиным
Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла встречаться с президентом рф владимиром путиным из-за агрессивной войны россии против Украины.
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