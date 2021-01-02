Новим тренером "ПСЖ" став Маурісіо Почеттіно

Контракт 48-річного Почеттіно розрахований до літа 2022 року.

До цього тренером "ПСЖ" був Томас Тухель.

Парижани після 17 турів перебувають на третьому рядку в чемпіонаті Франції, набравши 35 очок і відстаючи від лідируючого "Лілля" на 1 бал. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" зустрінеться з "Барселоною".

Найближча гра клубу відбудеться 6 січня - проти "Сент-Етьєна" в Лізі 1.

Нагадаємо, Почеттіно виступав за парижан з 2001 по 2003 рік. Він виграв з командою Кубок Інтертото-2001.