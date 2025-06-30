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Норвегія розмістить частину своїх F-35 у Польщі для посилення безпеки НАТО

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Норвегія відправить частину своїх винищувачів F-35 до Польщі восени для посилення безпеки польського неба та захисту логістичного хабу біля Жешува. Ця міра забезпечить безперебійну доставку міжнародної військової допомоги Україні.

Норвегія розмістить частину своїх F-35 у Польщі для посилення безпеки НАТО

Норвегія планує суттєво посилити свою участь у повітряній та ракетній обороні НАТО, відправивши восени цього року частину своїх винищувачі F-35 до Польщі, зокрема на авіабазу поблизу Жешува. Про це Міністерство оборони країни заявило у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Як зазначається у повідомленні, головна мета цієї операції - сприяння посиленню безпеки польського неба та охорона важливого транспортного хабу, через який надходить міжнародна військова допомога Україні.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік наголосив, що така участь є вкрай важливою. За його словами, Норвегія прагне забезпечити безперебійну доставку підтримки для України, щоб вона могла й надалі захищати свою незалежність.

Аеропорт поблизу Жешува, що на південному сході Польщі, виконує ключову роль як головний логістичний вузол для перекидання західної допомоги Києву. Наприкінці минулого року там уже були розгорнуті норвезькі системи ППО NASAMS для додаткової безпеки.

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Нагадаємо

Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія. Сполучені Штати не виділили жодної нової допомоги Україні від березня-квітня 2025 року. Водночас, європейські країни збільшили свою підтримку, хоча й нерівномірну. Скандинавські країни та Велика Британія, помітно збільшили обсяги допомоги, тоді як інші, як-от Німеччина, зберегли більш помірний рівень.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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