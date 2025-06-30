Норвегія розмістить частину своїх F-35 у Польщі для посилення безпеки НАТО
Київ • УНН
Норвегія відправить частину своїх винищувачів F-35 до Польщі восени для посилення безпеки польського неба та захисту логістичного хабу біля Жешува. Ця міра забезпечить безперебійну доставку міжнародної військової допомоги Україні.
Норвегія планує суттєво посилити свою участь у повітряній та ракетній обороні НАТО, відправивши восени цього року частину своїх винищувачі F-35 до Польщі, зокрема на авіабазу поблизу Жешува. Про це Міністерство оборони країни заявило у соцмережі Х, передає УНН.
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Як зазначається у повідомленні, головна мета цієї операції - сприяння посиленню безпеки польського неба та охорона важливого транспортного хабу, через який надходить міжнародна військова допомога Україні.
Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік наголосив, що така участь є вкрай важливою. За його словами, Норвегія прагне забезпечити безперебійну доставку підтримки для України, щоб вона могла й надалі захищати свою незалежність.
Аеропорт поблизу Жешува, що на південному сході Польщі, виконує ключову роль як головний логістичний вузол для перекидання західної допомоги Києву. Наприкінці минулого року там уже були розгорнуті норвезькі системи ППО NASAMS для додаткової безпеки.
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