Норвегия разместит часть своих F-35 в Польше для усиления безопасности НАТО

Норвегия планирует существенно усилить свое участие в воздушной и ракетной обороне НАТО, отправив осенью этого года часть своих истребителей F-35 в Польшу, в частности на авиабазу вблизи Жешува. Об этом Министерство обороны страны заявило в соцсети Х, передает УНН.

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Как отмечается в сообщении, главная цель этой операции — содействие усилению безопасности польского неба и охрана важного транспортного хаба, через который поступает международная военная помощь Украине.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подчеркнул, что такое участие крайне важно. По его словам, Норвегия стремится обеспечить бесперебойную доставку поддержки для Украины, чтобы она могла и дальше защищать свою независимость.

Аэропорт вблизи Жешува, что на юго-востоке Польши, выполняет ключевую роль как главный логистический узел для переброски западной помощи Киеву. В конце прошлого года там уже были развернуты норвежские системы ПВО NASAMS для дополнительной безопасности.

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Напомним

Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее — среди лидеров страны Скандинавии и Британия. Соединенные Штаты не выделили никакой новой помощи Украине с марта-апреля 2025 года. В то же время, европейские страны увеличили свою поддержку, хотя и неравномерную. Скандинавские страны и Великобритания заметно увеличили объемы помощи, тогда как другие, такие как Германия, сохранили более умеренный уровень.

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