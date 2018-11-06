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НОК США почав відкликання повноважень у Федерації спортивної гімнастики після гучного скандалу

НОК США почав відкликання повноважень у Федерації спортивної гімнастики після гучного скандалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національний олімпійський комітет (НОК) США вжив заходів для відкликання повноважень у Федерації спортивної гімнастики США в зв’язку зі скандалом навколо домагань до неповнолітніх спортсменок екс- лікаря жіночої збірної країни Ларрі Нассара. Про це оголосила в понеділок головна керуюча НОК США Сара Хіршланд, яка зайняла цей пост після відставки Скотта Блекмуна, інформує УНН.

“Сьогодні я пишу, щоб повідомити вас про рішення Національного олімпійського комітету США вжити початкові кроки для відкликання у Федерації спортивної гімнастики США статусу органу управління національною гімнастикою. Також ми хочемо запропонувати керівникам організації опцію добровільного складання повноважень”, — зазначила Хіршланд в опублікованій заяві.

“Ви можете запитати, чому це відбувається саме зараз. Коротка відповідь полягає в тому, що викликів, з якими зіткнулася Федерація, дуже багато для того, щоб організація змогла з ними впоратися. Ми протягом останніх місяців тісно взаємодіяли з новим правлінням гімнастики США (USAG), щоб підтримати його. Однак, незважаючи на наполегливі зусилля, правління продовжує страждати, а це нечесно по відношенню до гімнастики в країні”, — пояснила Хіршланд.

Скандал змусив президента Федерації спортивної гімнастики США Керрі Перрі піти у відставку лише через 9 місяців після того, як зайняла цей пост.

Нассар з 1996 по 2015 рік працював лікарем в Університеті штату Мічиган, де тренувалася жіноча збірна США зі спортивної гімнастики. Він також був фізіотерапевтом національної команди на чотирьох Олімпійських іграх. У січні поточного року Нассар був засуджений до тюремного ув’язнення терміном від 40 до 175 років за сексуальне насильство по відношенню до спортсменок. Сам він зізнався в домаганнях і здійсненні дій сексуального характеру відносно 11 гімнасток, показання проти нього дали більше 150 жінок.

У минулому році Нассар вже був засуджений до 60 років в’язниці за зберігання дитячої порнографії. У 2016 році співробітники правоохоронних органів виявили на жорсткому диску його комп’ютера великий архів відповідних матеріалів.

Як повідомляв УНН, Human Rights Watch оприлюднила доповідь про буденність сексуального насильства над жінками у КНДР.

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