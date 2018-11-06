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НОК США начал отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики после громкого скандала

НОК США начал отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики после громкого скандала

Киев  •  УНН

 • 8143 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальный олимпийский комитет (НОК) США предпринял шаги для отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики США в связи со скандалом вокруг домогательств к несовершеннолетним спортсменкам экс- врача женской сборной страны Ларри Нассара. Об этом объявила в понедельник главная управляющая НОК США Сара Хиршланд, занявшая этот пост после ухода Скотта Блэкмуна, информирует УНН.

“Сегодня я пишу, чтобы уведомить вас о решении Национального олимпийского комитета США предпринять начальные шаги для отзыва у Федерации спортивной гимнастики США статуса органа управления национальной гимнастикой. Также мы хотим предложить руководителям организации опцию добровольного сложения полномочий”, — отметила Хиршланд в опубликованном заявлении.

“Вы можете спросить, почему это происходит именно сейчас. Короткий ответ заключается в том, что вызовов, с которыми столкнулась Федерация, очень много для того, чтобы организация смогла с ними справиться. Мы на протяжении последних месяцев тесно взаимодействовали с новым правлением гимнастики США (USAG), чтобы поддержать его. Однако, несмотря на упорные усилия, правление продолжает страдать, а это нечестно по отношению к гимнастике в стране”, — пояснила Хиршланд.

Скандал вынудил президента Федерации спортивной гимнастики США Керри Перри уйти в отставку спустя всего 9 месяцев после того, как заняла данный пост.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе текущего года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

Как сообщал УНН, Human Rights Watch обнародовала доклад о обыденности сексуального насилия над женщинами в КНДР.

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