НКРЕКП найбільше корупції виявляє в електроенергетичному секторі на держпідприємствах - Д.Вовк

“Лише за 2016 рік проведено 215 перевірок, в результаті яких вилучено зі структури тарифу 1,1 млрд грн. Тобто зменшено тарифи на 1,1 млрд грн. Крім того, визначено до вилучення на суму 6 млрд грн у разі невиконання заходів, які були затверджено. Хочу підкреслити, що комісія займає принципову позицію по порушеннях, всі їх висвітлює. Всі акти перевірок публікуються на сайті комісії і можна підкреслити, що найбільшу кількість корупції ми виявляємо в електроенергетичному секторі на державних підприємствах. Стосовно деяких з них ми зробили більше 50 звернень до правоохоронних органів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, НКРЕКП скасувала своє рішення про запровадження абонплати за газ.