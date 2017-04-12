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НКРЕКП найбільше корупції виявляє в електроенергетичному секторі на держпідприємствах - Д.Вовк

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Найбільшу кількість корупції під час перевірок Національна комісія, що здійснює регулювання ринку енергетики та комунальних послуг виявляє в електроенергетичному секторі на державних підприємствах, щодо деяких з них було зроблено більше 50 звернень до правоохоронців. Про це на сьогоднішньому засіданні Верховної Раді заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, передає кореспондент УНН.

“Лише за 2016 рік проведено 215 перевірок, в результаті яких вилучено зі структури тарифу 1,1 млрд грн. Тобто зменшено тарифи на 1,1 млрд грн. Крім того, визначено до вилучення на суму 6 млрд грн у разі невиконання заходів, які були затверджено. Хочу підкреслити, що комісія займає принципову позицію по порушеннях, всі їх висвітлює. Всі акти перевірок публікуються на сайті комісії і можна підкреслити, що найбільшу кількість корупції ми виявляємо в електроенергетичному секторі на державних підприємствах. Стосовно деяких з них ми зробили більше 50 звернень до правоохоронних органів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, НКРЕКП скасувала своє рішення про запровадження абонплати за газ.

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