НКРЭКУ наибольше коррупции обнаруживает в электроэнергетическом секторе на госпредприятиях - Д.Вовк

"Только за 2016 год проведено 215 проверок, в результате которых изъято из структуры тарифа 1,1 млрд грн. То есть уменьшены тарифы на 1,1 млрд грн. Кроме того, определено к изъятию на сумму 6 млрд грн в случае невыполнения мероприятий, которые были утверждены. Хочу подчеркнуть, что комиссия занимает принципиальную позицию по нарушениям, все их освещает. Все акты проверок публикуются на сайте комиссии и можно подчеркнуть, что наибольшее количество коррупции мы обнаруживаем в электроэнергетическом секторе на государственных предприятиях. Относительно некоторых из них мы сделали более 50 обращений в правоохранительные органы", - сказал он.

Как сообщал УНН, НКРЕКП отменила свое решение о введении абонплаты за газ.