НКРЭКУ наибольше коррупции обнаруживает в электроэнергетическом секторе на госпредприятиях - Д.Вовк
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Наибольшее количество коррупции во время проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынка энергетики и коммунальных услуг обнаруживает в электроэнергетическом секторе на государственных предприятиях, в отношении некоторых из них было сделано более 50 обращений к правоохоранителям. Об этом на сегодняшнем заседании Верховной Раде заявил председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк, передает корреспондент УНН.
"Только за 2016 год проведено 215 проверок, в результате которых изъято из структуры тарифа 1,1 млрд грн. То есть уменьшены тарифы на 1,1 млрд грн. Кроме того, определено к изъятию на сумму 6 млрд грн в случае невыполнения мероприятий, которые были утверждены. Хочу подчеркнуть, что комиссия занимает принципиальную позицию по нарушениям, все их освещает. Все акты проверок публикуются на сайте комиссии и можно подчеркнуть, что наибольшее количество коррупции мы обнаруживаем в электроэнергетическом секторе на государственных предприятиях. Относительно некоторых из них мы сделали более 50 обращений в правоохранительные органы", - сказал он.
Как сообщал УНН, НКРЕКП отменила свое решение о введении абонплаты за газ.