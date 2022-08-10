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Німеччина оприлюднила повний перелік зброї для України

Німеччина оприлюднила повний перелік зброї для України

Київ • УНН

 • 418587 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Уряд Німеччини оприлюднив повний перелік летальної та нелетальної військової допомоги, яку він вже надав або надасть Україні, передає УНН.

Деталі

«Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він містить поставки зі Збройних сил Німеччини, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються німецькими фондами для посилення потенціалу безпеки», - ідеться в повідомленні.

У 2022 році Німеччина збільшила кошти на розбудову потенціалу безпеки до 2 мільярдів євро. Ці додаткові кошти передусім призначені для України, а також для внесків Німеччини в Європейський фонд миру, з яких вартість заходів військової підтримки України може бути відшкодована державам-членам ЄС.

Військова підтримка Німеччини:

  • 3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust 3 з 900 вогневими пристроями
  • 14 900 протитанкових мін
  • 500 переносних систем протиповітряної оборони Stringer
  • 2700 чол. переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла».
  • 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект з Нідерландами)
  • 21,8 млн патронів до вогнепальної зброї
  • 50 ракет-руйнівників бункерів
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами
  • 100 000 ручних гранат
  • 5300 зарядів вибухівки
  • 100 000 м детонаційного шнура та 100 000 детонаторів
  • 350 000 детонаторів
  • 10 500 снарядів (155 мм)
  • 10 протидронних гармат
  • 14 антидронових датчиків і глушилок
  • 100 автоінжекторів
  • 28 000 бойових касок
  • 15 палітр військового одягу
  • 280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
  • 100 наметів
  • 12 генераторів
  • 6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів
  • 125 біноклів
  • 1200 лікарняних ліжок
  • 18 контенейрів медичного призначення,
  • 60 хірургічних ліхтарів
  • 600 захисних окулярів
  • 1 радіочастотна система
  • 3000 польових телефонів з 5000 кабельними котушками та ременями для перенесення
  • 1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією)
  • 353 окуляри нічного бачення
  • 4 електронні засоби боротьби з дронами
  • 165 біноклів
  • медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки)
  • 38 лазерних далекомірів
  • Дизельне паливо та бензин (поставки тривають)
  • 10 тонн AdBlue
  • 500 марлей медичних
  • 402 000 попередньо розфасованих військових страв готових
  • МіГ-29 запчастини
  • 30 захищених машин
  • 80 пікапів
  • 7944 переносних протитанкових засобів RGW 90 Matador
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами
  • 33 бронетранспортери М113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною)
  • 6 мобільних дезактиваторів HEP 70 включно з дезактиваційним матеріалом
  • 10 HMMWV (8-кратна здатність наземного радара, 2-кратна здатність створювати перешкоди/проти дронов)
  • 3 броньовані евакуаційні машини
  • 7 радіоперешкод
  • 8 мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів
  • 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування
  • 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами
  • 1 ВЧ блок з обладнанням
  • 49 тис. боєкомплекту для самохідних зенітних установок
  • 2 холодильники для медичного матеріалу
  • 12 самохідних зенітних установок Gepard

Що нададуть:

  • 4000 тренувальних боєприпасів для самохідних зенітних установок
  • 10 (+10 als Option) автономних надводних суден
  • 14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів
  • 2 трактори та 4 причепи
  • 43 безпілотника-розвідника
  • 10 захищених автомобілів
  • 1 система дезактивації автомобіля
  • 21 бронетранспортер М113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною)
  • Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM
  • Радарна система контрбатареї Cobra
  • 100 000 аптечок
  • 5.032 переносних протитанкових засобів
  • 200 вантажівок
  • 24 системи боротьби з дронами
  • 16 мостоукладальних танків Biber
  • 3000 снарядів (155 мм)
  • 4000 боєприпасів для самохідних зенітних установок
  • 63 холодильники для медичного матеріалу
  • 18 самохідних зенітних установок Gepard, включаючи близько 6000 боєприпасів

«Загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 8 серпня 2022 року, становить 686 440 038 євро», - наголосили в уряді.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виділення США нового пакету оборонної допомоги для України обсягом в 1 мільярд доларів свідчить про високий рівня довіри між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

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