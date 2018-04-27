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Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Чотири угоди щодо співпраці у створенні нового озброєння, зокрема і винищувачів, підписали міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн та її французька колега Флоранс Парлі. Підписання відбулося на міжнародній виставці авіаційної техніки ILA в Берліні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів

Німеччина та Франція спільно будуватимуть "нове покоління" європейських винищувачів, які повинні модернізувати наявний флот військо-повітряних сил (ВПС) обох країн. Планується, що новий винищувач поступово замінить Eurofighter.

Очільниця оборонного відомства Німеччини назвала угоди історичними та закликала інші європейські країни приєднуватися до проектів, передає інформагенція Reuters.

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План будівництва нового винищувача сторони хочуть узгодити у червні. Угоду про спільне будівництво напередодні підписали компанії Airbus та Dassault.

Нові винищувачі планують почати використовувати до 2040 року разом із винищувачами Eurofighter. З часом нова розробка має цілковито замінити Eurofighter.

Про поглиблення оборонної співпраці домовилися канцлерка Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у липні 2017 року.

Нагадаємо, німецькі винищувачі-бомбардувальники Tornado IDS, є одними з основних бойових літаків НАТО, можливо, скоро перестануть задіювати в місіях альянсу.

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