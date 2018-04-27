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Германия и Франция подписали соглашение о совместном производстве истребителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Четыре соглашения о сотрудничестве в создании нового вооружения, в том числе истребителей, подписали министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и её французский коллега Флоранс Парли. Подписание состоялось на международной выставке авиационной техники ILA в Берлине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Германия и Франция подписали соглашение о совместном производстве истребителей

Германия и Франция будут совместно строить “новое поколение” европейских истребителей, которые должны модернизировать имеющийся флот военно-воздушных сил (ВВС) обеих стран. Планируется, что новый истребитель постепенно заменит Eurofighter.

Руководительница оборонного ведомства Германии назвала соглашения историческими и призвала другие европейские страны присоединяться к проектам, передает информагентство Reuters.

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План строительства нового истребителя стороны хотят согласовать в июне. Соглашение о совместном строительстве накануне подписали компании Airbus и Dassault.

Новые истребители планируют начать использовать до 2040 года вместе с истребителями Eurofighter. Со временем новая разработка имеет полностью заменить Eurofighter.

Об углублении оборонного сотрудничества договорились канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в июле 2017 года.

Напомним, немецкие истребители-бомбардировщики Tornado IDS, являются одними из основных боевых самолетов НАТО, возможно, скоро перестанут задействовать в миссиях альянса.

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