Незаконно затриманого в Криму Джелялова відправили на психіатричну експертизу незважаючи на його відмову

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“Буквально напередодні адвокатам Нарімана Джелялова стало відомо, що його вивезли з СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-те відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім М.І. Балабана. Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Раніше, Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було", — заявив Полозов.

Деталі

За словами адвоката, відповідно п.3 Ст. 196 КПК України, призначення і проведення експертизи обов'язкове, психічний або фізичний стан підозрюваного, обвинуваченого, коли виникає сумнів в його осудності або здатності самостійно захищати свої права і законні інтереси в кримінальному судочинстві.

Більш повно цей термін "сумнів" розкриває п. 6 Постанови Пленуму ВС РФ від 07.04.2011р:

"До обставин, що викликають такі сумніви, можуть бути віднесені, наприклад, наявність даних про те, що особі в минулому надавалася психіатрична допомога “у нього діагностувалося лікарями психічний розлад, йому надавалася амбулаторна психіатрична допомога, він утримувався в медичній організації, що надає психіатричну допомогу в стаціонарних умовах, визнавався неосудним по іншій кримінальній справі, непридатним до військової служби за станом психічного здоров'я і т. п.), про знаходження його на навчанні в установі для осіб із затримкою або відставанням у психічному розвитку, про отримання ним у минулому черепно-мозкових травм, а також дивацтва у вчинках і висловлюваннях особи, що свідчать про можливу наявність психічного розладу, його власні висловлювання про хворобливі (психопатологічні) переживання", — цитує адвокат.

Полозов запевняє, що ніяких підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає.

До слова, після того як стало відомо про місцезнаходження Нарімана Джелялова, його негайно відвідала адвокат Еміне Авамілєва.

Як з'ясувалося, Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

"Стан здоров'я Нарімана нормальний. Він ще раз просив передати слова подяки за підтримку. Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки", - додав адвокат.

Доповнення

Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джелялова.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джелялова.

Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського і Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання і пов'язали затримання Джелялова з його участю в саміті "Кримської платформи".