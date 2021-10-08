Незаконно задержанного в Крыму Джелялова отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ

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“Буквально накануне адвокатам Наримана Джелялова стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее, Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось”, — заявил Полозов.

Детали

По словам адвоката, соответствии п. 3 ст. 196 УПК РФ, назначение и производство экспертизы обязательно, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

Более полно этот термин “сомнение” раскрывает п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 07.04.2011 г.:

“К обстоятельствам, вызывающим такие сомнения, могут быть отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь (у него диагностировалось врачами психическое расстройство, ему оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т.п.), о нахождении его на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных (психопатологических) переживаниях”, — цитирует адвокат.

Полозов уверяет, что никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется.

К слову, после того как стало известно о местонахождении Наримана Джелялова, его незамедлительно посетила адвокат Эмине Авамилева.

Как выяснилось, Наримана вывезли из СИЗО ещё вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней.

“Состояние здоровья Наримана нормальное. Он ещё раз просил передать слова благодарности за поддержку. Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники”, — добавил адвокат.

Дополнение

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках у еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова с его участием в саммите “Крымской платформы”.