Непереможний український боксер здобув 17 перемогу нокаутом в США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову дострокову перемогу у професійній кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на commdiginews.com.
Уродженець Вінниці в вечорі боксу в Індіо (США) розібрався з 28-річним Карлосом Галваном. Бій закінчився після трьох падінь на настил рингу супротивника у п’ятому раунді, які трансформувалися в нокаут.
Додамо, для українця ця перемога стала вже 17-ю достроковою поспіль при відсутності поразок і нічиїх. Гальван програв в десятий раз при 17 перемогах (16 — нокаутом) і одній нічиїй.
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