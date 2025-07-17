Необґрунтоване та абсурдне: у МЗС відреагували на рішення Угорщини заборонити в'їзд трьом українським військовим

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 71101 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 62620 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 59354 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 82814 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 80733 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 91347 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 422381 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 168935 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 166759 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118907 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
75%
746мм
Популярнi новини
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали17 липня, 09:17 • 111150 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ17 липня, 09:33 • 77845 перегляди
Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17 липня, 12:17 • 39358 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 104308 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 90456 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 71095 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 91571 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 105429 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 296108 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 422372 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Угорщина
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 16153 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 32761 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 153892 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 219254 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 234794 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
Forbes
TikTok

Необґрунтоване та абсурдне: у МЗС відреагували на рішення Угорщини заборонити в'їзд трьом українським військовим

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення абсурдним та необґрунтованим, заявивши про право України на відповідні заходи.

Необґрунтоване та абсурдне: у МЗС відреагували на рішення Угорщини заборонити в'їзд трьом українським військовим

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини заборонити вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна, зазначивши, що це рішення є необґрунтованим та абсурдним. Про це Сибіга написав в Х, передає УНН.

Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь 

- написав Сибіга.

Доповнення

Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.

Повідомляється, що заборона на в’їзд до Угорщини стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка).

Нагадаємо

10 липня Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.

У свою чергу українська сторона повідомила, що загиблий мав громадянство України, а згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Згодом уряд Угорщини ініціював внесення до санкційного списку Європейського Союзу трьох українських військових командирів у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9