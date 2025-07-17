Необґрунтоване та абсурдне: у МЗС відреагували на рішення Угорщини заборонити в'їзд трьом українським військовим
Київ • УНН
Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення абсурдним та необґрунтованим, заявивши про право України на відповідні заходи.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини заборонити вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна, зазначивши, що це рішення є необґрунтованим та абсурдним. Про це Сибіга написав в Х, передає УНН.
Рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям є необґрунтованим та абсурдним. Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь
Доповнення
Угорщина заборонила вʼїзд на територію країни трьом українським військовим посадовцям через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після примусової мобілізації на Закарпатті.
Повідомляється, що заборона на в’їзд до Угорщини стосується начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони (полковника Романа Юзвенка).
Нагадаємо
10 липня Угорщина викликала українського посла через смерть громадянина Угорщини на Закарпатті, якого нібито побили працівники ТЦК. Заступник міністра закордонних справ Угорщини заявив, що чоловік помер від травм, отриманих після затримання та побиття залізним прутом.
У свою чергу українська сторона повідомила, що загиблий мав громадянство України, а згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
Згодом уряд Угорщини ініціював внесення до санкційного списку Європейського Союзу трьох українських військових командирів у звʼязку з нібито насильницькою смертю угорця через дії ТЦК на Закарпатті.