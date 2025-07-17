Необоснованно и абсурдно: в МИД отреагировали на решение Венгрии запретить въезд трем украинским военным
Киев • УНН
Венгрия запретила въезд трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это решение абсурдным и необоснованным, заявив о праве Украины на соответствующие меры.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Венгрии запретить въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена, отметив, что это решение является необоснованным и абсурдным. Об этом Сибига написал в Х, передает УНН.
Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным должностным лицам является необоснованным и абсурдным. Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры
Дополнение
Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации в Закарпатье.
Сообщается, что запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Запад" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).
Напомним
10 июля Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.
В свою очередь украинская сторона сообщила, что погибший имел гражданство Украины, а согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
Впоследствии правительство Венгрии инициировало внесение в санкционный список Европейского Союза трех украинских военных командиров в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье.