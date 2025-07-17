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Необоснованно и абсурдно: в МИД отреагировали на решение Венгрии запретить въезд трем украинским военным

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Венгрия запретила въезд трем украинским военным чиновникам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это решение абсурдным и необоснованным, заявив о праве Украины на соответствующие меры.

Необоснованно и абсурдно: в МИД отреагировали на решение Венгрии запретить въезд трем украинским военным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Венгрии запретить въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена, отметив, что это решение является необоснованным и абсурдным. Об этом Сибига написал в Х, передает УНН.

Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным должностным лицам является необоснованным и абсурдным. Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры 

- написал Сибига.

Дополнение

Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным должностным лицам из-за смерти этнического венгра Йожефа Шебештьена якобы после принудительной мобилизации в Закарпатье.

Сообщается, что запрет на въезд в Венгрию касается начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Запад" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко).

Напомним

10 июля Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.

В свою очередь украинская сторона сообщила, что погибший имел гражданство Украины, а согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Впоследствии правительство Венгрии инициировало внесение в санкционный список Европейского Союза трех украинских военных командиров в связи с якобы насильственной смертью венгра из-за действий ТЦК в Закарпатье.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Европейский Союз
Венгрия
Украина
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