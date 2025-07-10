"Не просто спостерігайте": Сибіга закликав партнерів діяти після атаки рф на Київ 10 липня
Київ • УНН
Голова МЗС закликав іноземних партнерів не зволікати з новими санкціями проти росії після масованої атаки на Київ 10 липня. Він наголосив на необхідності швидких дій щодо законопроєкту Сенату США та 18-го пакету санкцій ЄС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російськорї атаки на Київ 10 липня закликав іноземних партнерів не зволікати з ухваленням нових санкцій проти росії. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Масована російська атака цієї ночі. У Києві була особливо жахлива ніч, з жорстокими атаками роїв дронів та ракет, включаючи балістичні ракети. У столиці є пошкоджені житлові будівлі та жертви серед цивільного населення, а також густий дим у ранковому небі. путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів
Він закликав іноземних партнерів швидко діяти як щодо законопроекту Сенату США, так і щодо 18-го пакету санкцій ЄС.
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Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про влучання російського безпілотника у житловий будинок у Шевченківському районі Києва під час атаки 10 липня.
Водночас керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що над ліквідацією наслідків обстрілу у Києві працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки.