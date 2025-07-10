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"Не просто спостерігайте": Сибіга закликав партнерів діяти після атаки рф на Київ 10 липня

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Голова МЗС закликав іноземних партнерів не зволікати з новими санкціями проти росії після масованої атаки на Київ 10 липня. Він наголосив на необхідності швидких дій щодо законопроєкту Сенату США та 18-го пакету санкцій ЄС.

"Не просто спостерігайте": Сибіга закликав партнерів діяти після атаки рф на Київ 10 липня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російськорї атаки на Київ 10 липня закликав іноземних партнерів не зволікати з ухваленням нових санкцій проти росії. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Масована російська атака цієї ночі. У Києві була особливо жахлива ніч, з жорстокими атаками роїв дронів та ракет, включаючи балістичні ракети. У столиці є пошкоджені житлові будівлі та жертви серед цивільного населення, а також густий дим у ранковому небі. путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів

– написав міністр.

Він закликав іноземних партнерів швидко діяти як щодо законопроекту Сенату США, так і щодо 18-го пакету санкцій ЄС.

Не просто спостерігайте, як росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб позбавити російську військову машину фінансування

– зазначив Сибіга.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про влучання російського безпілотника у житловий будинок у Шевченківському районі Києва під час атаки 10 липня.

Водночас керівник пресслужби ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що над ліквідацією наслідків обстрілу у Києві працює 400 рятувальників та 91 одиниця рятувальної техніки.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Сенат США
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Європейський Союз
Клименко Ігор Володимирович
Київ
Tesla
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