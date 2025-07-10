"Не просто наблюдайте": Сибига призвал партнеров действовать после атаки рф на Киев 10 июля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после российской атаки на Киев 10 июля призвал иностранных партнеров не медлить с принятием новых санкций против россии. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Массированная российская атака этой ночью. В Киеве была особенно ужасная ночь, с жестокими атаками роев дронов и ракет, включая баллистические ракеты. В столице есть поврежденные жилые здания и жертвы среди гражданского населения, а также густой дым в утреннем небе. путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений – написал министр.

Он призвал иностранных партнеров быстро действовать как в отношении законопроекта Сената США, так и в отношении 18-го пакета санкций ЕС.

Не просто наблюдайте, как россия терроризирует людей в Украине. Действуйте сейчас, чтобы лишить российскую военную машину финансирования – отметил Сибига.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о попадании российского беспилотника в жилой дом в Шевченковском районе Киева во время атаки 10 июля.

В то же время руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что над ликвидацией последствий обстрела в Киеве работает 400 спасателей и 91 единица спасательной техники.