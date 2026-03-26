Не лише домашній арешт - Генпрокурор повідомив деталі запобіжного заходу Гусакову

Окрім запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваному у привласненні пожертв на лікування СМА Назарія Гусакова, на львів'янина покладено обов’язок здати закордонний паспорт і не відлучатися за межі Львова, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах у четвер, пише УНН.

Сьогодні за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва обрав підозрюваному у привласненні коштів, зібраних під приводом лікування СМА, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також на нього покладено обов’язок здати закордонний паспорт і не відлучатися за межі міста Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду