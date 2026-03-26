Не лише домашній арешт - Генпрокурор повідомив деталі запобіжного заходу Гусакову
Підозрюваному у привласненні пожертв на лікування СМА обрали нічний домашній арешт. Назарій Гусаков зобов'язаний здати паспорт та перебувати у Львові.
Окрім запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваному у привласненні пожертв на лікування СМА Назарія Гусакова, на львів'янина покладено обов’язок здати закордонний паспорт і не відлучатися за межі Львова, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах у четвер, пише УНН.
Сьогодні за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва обрав підозрюваному у привласненні коштів, зібраних під приводом лікування СМА, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також на нього покладено обов’язок здати закордонний паспорт і не відлучатися за межі міста Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду
Зі слів Генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. "Працюємо далі", - зазначив він.
Доповнення
Як повідомили раніше журналісту УНН в Офісі Генпрокурора, суд відправив підозрюваного під нічний домашній арешт із 22:00 до 06:00.
Запобіжний захід йому обрали після повернення з лікування в Італії і зміни підозри.
Контекст
Львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію, підозрюють у шахрайстві під час збору коштів на лікування. Користувачі соцмереж помітили розбіжності у його звітах, сліди фотошопу на скрінах та припускають, що він завищував потреби у ліках, виводив гроші у крипту та витрачав на азартні ігри.
Правоохоронці проводили перевірки та встановлювали причетних та постраждалих осіб, а також місце перебування Гусакова, який залишив Україну торік.
Також правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина.
Торік 24 липня після тривалої відсутності у публічному просторі Назарій Гусаков вийшов на зв'язок. Він записав відеозвернення з клініки в італійському Мілані, де, з його слів, проходив лікування. "Сьогодні дізнався, що офіс генпрокурора хоче вручити мені підозру. Я не ховаюсь від слідства та суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад San Raffaele у Мілані", – сказав Назарій на відео у соцмережах.
Поліція тим часом провела обшуки у Києві та Львові за місцями його проживання та його родичів і знайомих, аби встановити можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.
Раніше УНН писав, що у справі про шахрайство зі збором коштів на лікування спінальної м'язової атрофії допитано понад 400 осіб. З 100 млн грн, зібраних Назарієм Гусаковим, 2 млн грн фігурують у підозрі через відмову 337 потерпілих від претензій.