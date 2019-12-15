Transparency International: НАЗК може отримати нового очільника вже у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Завтра, 16 грудня, може стати відоме прізвище переможця конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine, передає УНН.
“13-14 грудня відбулися співбесіди на посаду голови НАЗК. Вже у понеділок може стати відомим ім’я переможця конкурсу. Протягом двох днів у прямому ефірі 8 кандидатів доводили, що варті посади очільника НАЗК”, — сказано у повідомленні.
У повідомленні нагадали, що 25 листопада Комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік з 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу. Серед претендентів, зокрема, ексчлен НАЗК, співробітники Національного антикорупційного бюро України, Генпрокуратури, МВС, Верховного суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
6 грудня було оголошено короткий перелік претендентів на очільника НАЗК.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового голову НАЗК.
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