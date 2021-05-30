Найдорожчий футболіст "Манчестер Сіті" отримав два переломи у фіналі Ліги чемпіонів

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"Привіт, хлопці, тільки що повернулися з лікарні. Мій діагноз - перелом кісток носа і перелом стінки лівої очниці. Зараз я відчуваю себе добре. Звичайно, все ще розчарований тим, що сталося вчора. Ми повернемося", - написав бельгієць.

Деталі

Зірковому гравцеві потрібно, як мінімум три тижні, щоб кістки очниці правильно зрослися. Це ставить під питання участь Де Брюйне в матчах групового етапу Євро-2020.

Відзначимо, що пошкодження півзахисника сталося на 56-й хвилині зустрічі. Саме тоді бельгієць зіткнувся із захисником лондонців Антоніо Рюдігером. Він не зміг продовжити гру і достроково покинув поле.

Що було раніше

"Манчестер Сіті" у першому фіналі Ліги чемпіонів в історії клубу зазнали фіаско від "Челсі", який вдруге завоював почесний трофей.