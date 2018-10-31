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Нардеп Грановський відповів главі ДБР Трубі: не слухайте порадників, вони заведуть до пекла

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат України Олександр Грановський спростував чутки про те, що нібито він залучений в судову тяганину з метою звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Депутат заявив, що його джерела повідомляють, ніби ініціатором таких чуток є сам Труба, передає УНН.

У Facebook Грановський виклав відкрите звернення до директора ДБР.

Депутат пише, що ніколи не зустрічався з Романом Трубою. Єдиний раз — біля турнікету в будівлі комітетів Верховної Ради, коли відбулося їхнє рукостискання. Водночас Грановський додає, що до нього приходив соратник директора ДБР.

“Я сподіваюся, що вам дослівно передали суть нашої розмови, яка, за великим рахунком, зводилася до кількох базових принципів: я, як народний депутат України, мрію про те, щоб ДБР працювало краще ніж НАБУ, мрію одночасно про те, щоб співробітники не брали хабарі, підкреслив неодноразово, що у мене немає ніяких персональних інтересів в розрізі роботи ДБР”, — написав Олександр Грановський.

Також нардеп прокоментував судові претензії по відношенню до Романа Труби: “Як ілюстрацію і нагадування для тих, кому це цікаво, прикріплюю до цієї публікації основні документи, які вже були раніше опубліковані і ті, що я отримав від своїх джерел. Якщо коротко, то позивач вважає, що Роман Михайлович Труба якось „по-своєму“ пройшов Люстраційний перевірку, забувши розповісти про те, що 11 грудня 2013 р. встиг пред’явити повідомлення про підозру громадському активісту Шевціву Андрію Володимировичу у кримінальній справі № 12013150270001441”.

Крім цього, Грановський припустив, що Труба не хоче призначати співробітників ДБР оскільки серед них немає “його людей”. “З метою блокування таких призначень ви послалися на відсутність у вас результатів поліграфічних досліджень і низьку якістю роботи зовнішньої комісії, яка, дозволю собі нагадати, і вас обрала, прости Господи”, — пише депутат.

У той же час він додає, що Труба призначив низку високопоставлених співробітників в регіони без узгодження зі своїми заступниками. А це суперечить закону.

“Безглуздо виглядають ваші пояснення, що ви за своїм підписом передали в суд, де прямо говорите про те, що без схвалення заступників призначати нікого не можна”, — заявив Олександр Грановський.

Наостанок депутат порадив Роману Трубі не слухати порадників, які можуть “завести до пекла”.

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