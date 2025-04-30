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Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль
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Найгарячіші напрямки фронту: де відбулось три чверті боїв сьогодні

Київ • УНН

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Три чверті зі 100 боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Краматорському напрямках. ЗСУ стримують натиск ворога, ліквідувавши 1100 окупантів.

Найгарячіші напрямки фронту: де відбулось три чверті боїв сьогодні

Три чверті зі 100 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на трьох напрямках - Покровському, Лиманському та Краматорському, повідомили у зведенні на 16 годину 30 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 100 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Наумівка, Старикове, Кучерівка, Бачівськ, Чернацьке, Порозок, Проходи, Петрушівка, Білокопитове, Уланове, Степок, Попівка, Шалигине, Велика Писарівка Сумської області; Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Михайлівське, Мала Рибиця, Проходи, Миропільське, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії в бік Петропавлівки, Новоосинового та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 21 раз поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Колодязі та в напрямку Греківки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутися вперед в районах Курдюмівки, Андріївки та в районі Часового Яру. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував поблизу Дружби, Дачного, Диліївки та в районі Торецька, два боєзіткнення не завершились..

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 40 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 33 атаки, сім бойових зіткнень досі тривають. Авіаційних ударів зазнали Русин Яр, Малинівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Одрадного і Багатиря. Три бойових зіткнення продовжується досі. Новопіль був атакований некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському напрямку противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку. Авіаудару зазнало Томарине.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще чотири бойових зіткнення триває досі. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На інших напрямках фронту ситуація, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1100 окупантів та знищили 11 артсистем30.04.25, 08:04 • 5222 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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