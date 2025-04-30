Самые горячие направления фронта: где произошло три четверти боев сегодня
Киев • УНН
Три четверти из 100 боев произошли на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях. ВСУ сдерживают натиск врага, ликвидировав 1100 оккупантов.
Три четверти из 100 боев на фронте с начала текущих суток произошло на трех направлениях - Покровском, Лиманском и Краматорском, сообщили в сводке на 16 часов 30 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 100 боевых столкновений
От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали пограничные населенные пункты, в частности Наумовка, Стариково, Кучеривка, Бачевск, Чернацкое, Порозок, Проходы, Петрушевка, Белокопытово, Уланово, Степок, Поповка, Шалыгино, Великая Писаревка Сумской области; Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области. Авиационные удары получили населенные пункты Михайловское, Малая Рыбица, Проходы, Миропольское, Новодмитровка, Угроиды Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Купянском направлении враг совершил четыре штурмовые действия в сторону Петропавловки, Новоосинового и Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 21 раз вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Колодези и в направлении Грековки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Курдюмовки, Андреевки и в районе Часового Яра. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал вблизи Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецка, два боестолкновения не завершились..
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили 33 атаки, семь боевых столкновений до сих пор продолжаются. Авиационные удары получили Русин Яр, Малиновка, Гродовка, Миролюбовка, Лысовка, Сухой Яр, Покровск.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Одрадного и Богатыря. Три боевых столкновения продолжается до сих пор. Новополь был атакован неуправляемыми авиационными ракетами.
На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Степового, Лобкового и Каменского.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку. Авиаудару подверглось Томарино.
"На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевых столкновения продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в общем сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам пять управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
На других направлениях фронта ситуация, как указано, существенных изменений не претерпела.
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов и уничтожили 11 артсистем30.04.25, 08:04 • 5180 просмотров