Над Україною знешкодили 252 з 272 дронів і 8 з 8 ракет: деталі від ПС ЗСУ

росія вночі випустила по Україні 272 дрони та 8 ракет, у тому числі два "Кинджала", знешкоджено 252 безпілотники та 8 ракет, при цьому три, серед яких один "Кинджал", - локаційно втрачено, основним напрямком ворожого удару був Кременчук, там є влучання, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 червня (із 20.00 20 червня) противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу:

272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове - рф; Чауда - ТОТ АР Крим;

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;

4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. - рф.

Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локаційно втрачені - повідомили у ПС ЗСУ і перечислили:

140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок. втр.);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок. втр.);

1 крилата ракети "Калібр" (1 - лок. втр.).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків у 3-х локаціях - ідеться у повідомленні.

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