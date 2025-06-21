Над Украиной уничтожили 252 из 272 дронов и 8 из 8 ракет: детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения: 272 дрона, 2 "Кинжала", 4 "Калибра", 2 "Искандер-К". ПВО уничтожила 260 целей. Основной удар был направлен на Кременчуг, где зафиксировано попадание.
россия ночью выпустила по Украине 272 дрона и 8 ракет, в том числе два "Кинжала", обезврежено 252 беспилотника и 8 ракет, при этом три, среди которых один "Кинжал" - локационно потеряны, основным направлением вражеского удара был Кременчуг, там есть попадания, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 июня (с 20.00 20 июня) противник атаковал 280-ю средствами воздушного нападения:
- 272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово - рф; Чауда - ТОТ АР Крым;
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл. - рф.
Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, 115 - локационно потеряны
- 140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 112 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 - лок. утр.);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок. утр.);
- 1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок. утр.).
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых обломков в 3-х локациях
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