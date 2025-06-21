Над Украиной уничтожили 252 из 272 дронов и 8 из 8 ракет: детали от ВС ВСУ

россия ночью выпустила по Украине 272 дрона и 8 ракет, в том числе два "Кинжала", обезврежено 252 беспилотника и 8 ракет, при этом три, среди которых один "Кинжал" - локационно потеряны, основным направлением вражеского удара был Кременчуг, там есть попадания, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 июня (с 20.00 20 июня) противник атаковал 280-ю средствами воздушного нападения:

272 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово - рф; Чауда - ТОТ АР Крым;

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф;

4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской обл. - рф.

Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг - указали в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, 115 - локационно потеряны - сообщили в ВС ВСУ и перечислили:

140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 112 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;

3 крылатые ракеты "Искандер-К" (1 - лок. утр.);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 - лок. утр.);

1 крылатая ракета "Калибр" (1 - лок. утр.).

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых обломков в 3-х локациях - говорится в сообщении.

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