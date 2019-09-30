На Житомирщині в ДТП загинув пішохід, ще одну людину травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Житомирській області, на автодорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський трапилася ДТП, в якій загинув пішохід та ще одна людина була травмована. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.
"За попередньою інформацією, 54-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, житель Запорізької області, рухаючись у напрямку міста Бердичева поблизу села Пряжева Житомирського району, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 21-річного пішохода, жителя Вінниччини, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому для цього місці", - йдеться в повідомленні.
Згодом, 55-річний водій автівки Fiat Scudo, рухаючись тією самою дорогою у напрямку Житомира, здійснив наїзд на потерпілого, який лежав на проїзній частині дороги, та на 41-річного житомирянина, який у той момент підійшов до травмованого.
Внаслідок ДТП 21-річний вінничанин від отриманих травм загинув на місці події, а 41-річного жителя обласного центру з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до травматологічного відділення Житомирської лікарня.
Нині поліція встановлює усі причини та обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, у Харківській області трапилося ДТП, в результаті якої загинуло двоє людей.