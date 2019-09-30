В Житомирской области в ДТП погиб пешеход, еще один человек травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Житомирской области на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский произошло ДТП, в котором погиб пешеход и еще один человек был травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
"По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, житель Запорожской области, двигаясь в направлении города Бердичева вблизи села Пряжева Житомирского района, не справился с управлением и совершил наезд на 21-летнего пешехода, жителя Винницкой области, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.
Впоследствии, 55-летний водитель автомобиля Fiat Scudo, двигаясь той же дорогой в направлении Житомира, совершил наезд на потерпевшего, который лежал на проезжей части дороги, и на 41-летнего житомирянина, который в тот момент подошел к травмированному.
В результате ДТП 21-летний житель Винницы от полученных травм погиб на месте происшествия, а 41-летний житель областного центра с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение Житомирской больницы.
Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.