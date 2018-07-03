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На Житомирщині у молоці виявили перевищення вмісту цезію-137

На Житомирщині у молоці виявили перевищення вмісту цезію-137

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Фахівці з контролю за якістю харчової продукції під час лабораторних досліджень виявили 13 підтверджень перевищення вмісту цезію-137 у молоці із смт Народичі Житомирської області. Дана продукція була знищена. Про це повідомив відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби, передає УНН.

“За результатами лабораторних досліджень (випробувань) виявлено 13 позитивних випадків перевищення вмісту цезію-137 лише в Житомирській області (смт Народичі). Молоко було знищене”, — йдеться у повідомленні.

За інформацію територіальних органів Держпродспоживслужби, за звітний період в Україні було проведено всього 102 323 спектрометричних досліджень, у тому числі у рамках державного контролю досліджено 101 178 зразків молока сирого та 1 145 молокопереробними підприємствами (виробничий контроль).

При цьому всього досліджено за вмістом стронцію-90 — 19 726 зразків та цезію-137 — 84 469 зразків.

Як зазначається, у Рівненській області проведено всього 626 спектрометричних лабораторних досліджень зразків молока, перевищень вмісту стронцію-90 та цезію-137 не виявлено.

Крім того, станом на сьогодні Держпродспоживслужба не отримувала офіційних повідомлень щодо підвищеного рівня радіоактивного забруднення молока з України ні зі сторони імпортерів, ні зі сторони компетентних органів країн-призначень.

Зазначимо, що з усіх районів Житомирської області Народицький район найбільше постраждав від аварії на ЧАЕС. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 липня 1991 року, 36 населених пунктів району було віднесено до зони обов’язкового відселення.

Наразі екологічна ситуація у лісових масивах характеризується подекуд забрудненням радіоізотопами, передусім 137Cs (цезій) та 90Sr (стронцій).

Як повідомляв УНН, раніше СБУ запобігла реалізації радіоактивної речовини Радій-226 в Україні.

Українські Національні Новини

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