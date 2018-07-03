В Житомирской области в молоке обнаружили "повышенный" цезий-137
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Специалисты по контролю за качеством пищевой продукции во время лабораторных исследований обнаружили 13 подтверждений о превышении содержания цезия-137 в молоке из пгт Народичи Житомирской области. Данная продукция была уничтожена. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы, передает УНН.
“По результатам лабораторных исследований (испытаний) выявлено 13 положительных случаев превышения содержания цезия-137 только в Житомирской области (пгт Народичи). Молоко было уничтожено”, - говорится в сообщении.
По информации территориальных органов Госпродпотребслужбы, за отчетный период в Украине было проведено всего 102 323 спектрометрических исследований, в том числе в рамках государственного контроля исследовано 101 178 образцов молока сырого и 1145 молокоперерабатывающими предприятиями (производственный контроль).
При этом всего исследовано по содержанию стронция-90 — 19726 образцов и цезия-137 — 84 469 образцов.
Как отмечается, в Ровенской области проведено всего 626 спектрометрических лабораторных исследований образцов молока, превышений содержания стронция-90 и цезия-137 не обнаружено.
Кроме того, на сегодняшний день Госпродпотребслужба не получала официальных сообщений о повышенном уровне радиоактивного загрязнения молока из Украины ни с стороны импортеров, ни с стороны компетентных органов стран, которые осуществляют ввоз.
Отметим, что из всех районов Житомирской области Народицкий район больше всего пострадал от аварии на ЧАЭС. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 23 июля 1991 года, 36 населенных пунктов района было отнесено к зоне обязательного отселения.
Сейчас экологическая ситуация в лесных массивах характеризуется иногда загрязнением радиоизотопами, прежде всего 137Cs (цезий) и 90Sr (стронций).
Как сообщал УНН, ранее СБУ предотвратила реализацию радиоактивного вещества Радий-226 в Украине.