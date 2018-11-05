На Яворівському полігоні помер офіцер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У неділю, 4 листопада, на Яворівському полігоні, розташованому на Львівщині, внаслідок серцевої недостатності помер 45-річний офіцер. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної ради, передає УНН.
“У неділю, 4 листопада, пішов з життя старший лейтенант 24-ї Окремої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Телегій. Офіцер, 1973 року народження, помер внаслідок гострої серцевої недостатності”, — йдеться в повідомленні.
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У Львівській облраді висловили співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
Нагадаємо, на полігоні у Львівській області побили військового.