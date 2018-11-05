На Яворивском полигоне умер офицер
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В воскресенье, 4 ноября, на Яворивском полигоне, расположенном во Львовской области, в результате сердечной недостаточности умер 45-летний офицер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского областного совета, передает УНН.
"В воскресенье, 4 ноября, ушел из жизни старший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Виктор Телегий. Офицер, 1973 года, умер от острой сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.
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Во Львовском облсовете выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Напомним, на полигоне во Львовской области избили военного.