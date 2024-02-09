"На ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів" - Євлаш про призначення Сирського
Київ • УНН
Речник Сухопутних військ ЗСУ заявив, що новий головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який має досвід численних операцій із захисту України, принесе ворогу багато "неприємних сюрпризів".
У нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського є колосальний досвід, який він показав під час проведення низки операцій із оборони України, тому на ворога чекає багато "сюрпризів", заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі "Ми-Україна", передає УНН.
Великою перевагою для Сирського є те, що він два роки провів на фронті. Він повністю знає усі потреби військових. Особисто ознайомлений з оперативною ситуацією, яка відбувається на фронті. В нього є колосальний досвід, який він показав під час проведення київської операції, харківського контрнаступу, під час операції у Бахмуті, де було знищено й зупинено одне з найбільших угруповань ПВК "вагнер", які налічувало 10 бригад
Він також зазначив, що Сирський постійно підтримує зв'язок з міжнародними партнерами, оскільки раніше займався співпрацею з НАТО.
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"Звичайно він використовуватиме всі передові технології, інновації. Основний акцент, я думаю, також буде на створенні нового роду військ, які присвячені БПЛА" - вказав Євлаш.
Тому я думаю, що на ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів
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