"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов" - Евлаш о назначении Сырского

У нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сирского есть колоссальный опыт, который он показал во время проведения ряда операций по обороне Украины, поэтому врага ждет много "сюрпризов", заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии "Мы-Украина", передает УНН.

Большим преимуществом для Сырского является то, что он два года провел на фронте. Он полностью знает все потребности военных. Лично ознакомлен с оперативной ситуацией, которая происходит на фронте. У него есть колоссальный опыт, который он показал во время проведения киевской операции, харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была уничтожена и остановлена одна из крупнейших группировок ЧВК "вагнер", которая насчитывала 10 бригад - заявил Евлаш.

Он также отметил, что Сырский постоянно поддерживает связь с международными партнерами, поскольку ранее занимался сотрудничеством с НАТО.

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"Конечно он будет использовать все передовые технологии, инновации. Основной акцент, я думаю, также будет на создании нового рода войск, которые посвящены БПЛА" - указал Евлаш.

Поэтому я думаю, что врага ждет очень много неприятных сюрпризов - подчеркнул представитель Сухопутных войск.

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