На Волині жінка вбила чоловіка під час застілля перед Новим роком

У Волинській області жінку затримали за вбивство чоловіка під час застілля перед Новим роком, жертві завдали удари ножем та сокирою, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Деталі

Напередодні, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. У лікарні він помер, вказали у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що "до вбивства чоловіка причетна 29-річна жителька цього ж селища".

"Під час застілля між волинянами виник конфлікт, тож жінка нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою в ділянку голови та живота", - повідомили у поліції.

Жінку затримали, знаряддя злочину вилучили. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

На Закарпатті під час застілля жінка підірвала гранату: троє людей загинули